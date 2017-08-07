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Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata"

C'è qualche intoppo, ma la settimana è giovane e siamo solo a lunedi" così Walter Sabatini direttore generale dell'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 20:10
Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata" -
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Intercettato da Sky, il dirigente dell'Inter Walter Sabatini s'è brevemente soffermato sulle ultimissime di mercato: "Emre Mor? C'è qualche intoppo, ma la settimana è giovane e siamo solo a lunedì. Mentre per Murillo al Valencia stiamo lavorando, ci vuole pazienza".

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