Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata"
C'è qualche intoppo, ma la settimana è giovane e siamo solo a lunedi" così Walter Sabatini direttore generale dell'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 20:10
Intercettato da Sky, il dirigente dell'Inter Walter Sabatini s'è brevemente soffermato sulle ultimissime di mercato: "Emre Mor? C'è qualche intoppo, ma la settimana è giovane e siamo solo a lunedì. Mentre per Murillo al Valencia stiamo lavorando, ci vuole pazienza".
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