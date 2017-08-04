Di Marzio: in corso l'incontro tra Sabatini e l'agente di Emre Mor
L'Inter sta tentando di battere la concorrenza di Fiorentina e Roma, l'agente Muzzi Ozcan è già a Milano
L'Inter fa sul serio nella corsa ad Emre Mor. Dopo essersi inserita con prepotenza tra le pretendenti al giocatore del Borussia Dortmund, la dirigenza nerazzurra va di fretta. E' in corso da qualche minuto, infatti, l'incontro con Muzzi Ozcan, agente del classe '97, arrivato in Italia per parlare con Sabatini dopo essere stato a colloqio con Ausilio nella giornata di ieri.
L'Inter starebbe pensando di portare avanti la trattativa solo a determinate condizioni sul prezzo, cercando prima di trovare l'accordo col giocatore per poi rivolgersi al Borussia. Alla finestra rimangono sempre Fiorentina e Roma ma, con questa mossa, l'Inter prova a mettersi in pole position.
Fonte: gianlucadimarzio.com