PEDULLÀ VS DI MARZIO. È GUERRA DI NOTIZIE PER EMRE MOR ALLA FIORENTINA. CHI HA RAGIONE?

Emre Mor prossimo acquisto della Fiorentina? Non secondo tutti, anzi..

È indubbiamente la notizia della settimana in casa Fiorentina. Il talento classe 97 del Brusson Dortmund ad un passo dall'arrivo a Firenze. A dare la notizia per primo è stato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà che poi ha snocciolato tutti i numeri di una trattativa ormai ai dettagli. 15 milioni complessivi alla società tedesca e un contratto di cinque anni per il calciatore turco a 1,5 milioni l'anno.

Questa notizia ha dato finalmente un po di entusiasmo e fatto tornare parzialmente il sorriso sul volto dei tifosi viola dopo un estate di grandi cessioni e di zero acquisti di livello. Non a casa gli abbinamenti negli ultimi giorni sono cresciuti nella vendita.

La notizia di Alfredo Pedullà è stata poi confermata e rilanciata da importanti giornali come ad esempio La Gazzetta dello Sport e il Corriere. Ma non proprio da tutti.

Questo perché di riflesso, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio non ha mai confermato questo colpo in arrivo in casa viola. Anzi. Secondo il giornalista di Sky Sport ci sarebbe tanta distanza tra le parti e addirittura sul calciatore ci sarebbe forte la Roma con un offerta di 20 milioni al Borussia. Questa la notizia data solo poche ore fa da Sky Sport.

In risposta a queste notizie Alfredo Pedullà ha risposto ribadendo di come non c'è alcuna interferenza nella trattativa della Roma o di altre squadre e che ormai si stia chiudendo per portare il calciatore a Firenze.

Qual è la verità? In queste ore molti si sono divisi sull'argomento. Ieri il giornale tedesco "Bild" ha annunciato che il calciatore partirebbe solo per 20 milioni mentre questa mattina secondo il quotidiano inglese "Sun" su Emre Mor ci sarebbero forti anche Liverpool e Inter.

Pochi giorni (si spera) e sapremo chi avrà avuto ragione. I tifosi viola sperano in un colpo che sarebbe senza ombra di dubbio un grande acquisto per la Fiorentina.

Flavio Ognissanti