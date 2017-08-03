Procuratore Emre Mor: "Mai rilasciato nessuna intervista. Quelle parole non sono vere"

Un sito turco architetta la bufala, le parole: "Emre Mor andrà o al Napoli o alla Roma entro due giorni" non corrispondono a verità

Moustafa Ozcan, procuratore di Emre Mor ha smentito le dichiarazioni uscite sui media turchi a proposito del futuro del suo assistito. Le parole che gli sono state attribuite sono state: "Il mio calciatore andrà in Italia. O Napoli o Roma" ma è arrivata la smentita su Twitter fu queste dichiarazioni: "Non ho parlato con i media né confermato niente sul futuro di Emre Mor. Qualsiasi parola uscita sui media turchi è falsa".