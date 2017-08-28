Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...

È stata un'estate particolarmente lunga per il turco Emre Mor e il suo entourage. Il fantasista del Borussia Dortmund infatti, nelle scorse settimane è stato vicino a Fiorentina, Roma e soprattutto In...

È stata un'estate particolarmente lunga per il turco Emre Mor e il suo entourage. Il fantasista del Borussia Dortmund infatti, nelle scorse settimane è stato vicino a Fiorentina, Roma e soprattutto Inter, trasferimento poi saltato per alcuni divergenze legate ai diritti d'immagini del ragazzo. Ad oggi Emre Mor è ancora un calciatore dei gialloneri, anche se ai margini dal progetto. Per lui si è fatto avanti in modo convinto il Celta Vigo, la formazione galiziana ha già raggiunto un accordo col classe '97 ed anche la trattativa col club è in stato molto avanzato. Rimane dunque alla finestra il Torino, i granata sono interessati ad Emre Mor date le difficoltà incontrate per arrivare a Mbaye Niang. Ad annunciarlo è gianlucadimarzio.com