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Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...

È stata un'estate particolarmente lunga per il turco Emre Mor e il suo entourage. Il fantasista del Borussia Dortmund infatti, nelle scorse settimane è stato vicino a Fiorentina, Roma e soprattutto In...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 18:18
Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino... - BOCHUM, GERMANY - JULY 22: Emre Mor of Dortmund runs with the ball during the preseason friendly match between VfL Bochum and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion on July 22, 2017 in Bochum, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Ima
BOCHUM, GERMANY - JULY 22: Emre Mor of Dortmund runs with the ball during the preseason friendly match between VfL Bochum and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion on July 22, 2017 in Bochum, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Ima
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È stata un'estate particolarmente lunga per il turco Emre Mor e il suo entourage. Il fantasista del Borussia Dortmund infatti, nelle scorse settimane è stato vicino a Fiorentina, Roma e soprattutto Inter, trasferimento poi saltato per alcuni divergenze legate ai diritti d'immagini del ragazzo. Ad oggi Emre Mor è ancora un calciatore dei gialloneri, anche se ai margini dal progetto. Per lui si è fatto avanti in modo convinto il Celta Vigo, la formazione galiziana ha già raggiunto un accordo col classe '97 ed anche la trattativa col club è in stato molto avanzato. Rimane dunque alla finestra il Torino, i granata sono interessati ad Emre Mor date le difficoltà incontrate per arrivare a Mbaye Niang. Ad annunciarlo è gianlucadimarzio.com

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