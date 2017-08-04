Sky Sport: la Roma offre 20 mln per Emre Mor e resta in vantaggio su Fiorentina e Inter

L'Inter ha incontrato l'agente del giocatore mentre l'offerta della Fiorentina al momento è inferiore...

Quello di Emre Mor resta un profilo ambito che sta accendendo la sessione di mercato in corso. Ambito dalla Fiorentina, ma non solo... Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che oltre alla Fiorentina, che ha già manifestato il suo interesse per il talento turco, si siano mosse anche Inter e Roma. I nerazzurri, tramite il coordinatore tecnico Sabatini, ha incontrato l'agente del giocatore ma, tuttavia, la Roma resta in vantaggio poiché la sua offerta da 20 milioni sembra essere quella che al momento si avvicina di più alle richieste del Borussia Dortmund.