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Sky Sport, accordo tra Inter e Emre Mor, adesso la società nerazzurra deve trovare un accordo con il Borussia Dortmund

È stata trovata l'intesa tra la società nerazzurra e il procuratore di Emre Mor nell'incontro avvenuto a Milano questa mattina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 16:59
Sky Sport, accordo tra Inter e Emre Mor, adesso la società nerazzurra deve trovare un accordo con il Borussia Dortmund - Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
Dortmund's Turkish midfielder Emre Mor warms up prior to the German first division Bundesliga football match between FC Augsburg and Borussia Dortmund on May 13, 2017 in Augsburg, southern Germany. / AFP PHOTO / Christof STACHE / RESTRICTIONS: DURIN
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Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è l'accordo tra il procuratore di Emre Mor e la società nerazzurra per il passaggio nella squadra di Spalletti, questa mattina infatti è andato in scena l'incontro tra le due parti a Milano e si è arrivati ad un'intesa. Adesso però l'Inter deve trovare l'accordo economico con il Borussia Dortmund per il talento turco classe 97.

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