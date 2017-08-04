Sky Sport, accordo tra Inter e Emre Mor, adesso la società nerazzurra deve trovare un accordo con il Borussia Dortmund

È stata trovata l'intesa tra la società nerazzurra e il procuratore di Emre Mor nell'incontro avvenuto a Milano questa mattina

Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è l'accordo tra il procuratore di Emre Mor e la società nerazzurra per il passaggio nella squadra di Spalletti, questa mattina infatti è andato in scena l'incontro tra le due parti a Milano e si è arrivati ad un'intesa. Adesso però l'Inter deve trovare l'accordo economico con il Borussia Dortmund per il talento turco classe 97.