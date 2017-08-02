Emre Mor alla Fiorentina, tutte le cifre dell'operazione. Contratto di cinque anni per il calciatore turco

La Fiorentina ha deciso di fare l'affondo decisivo dopo il si del calciatore. E dalla Germania una risposta che sa di conferma

Dietro quel “no comment” del direttore sportivo del Borussia Dortmund, quando gli hanno chiesto di commentare il trasferimento ormai impostato di Emre Mor alla Fiorentina, ci sono mille parole nascoste. Il club viola ha deciso di affondare dopo aver strappato il sì sia dell’esterno offensivo turco che del club tedesco. Operazione da 12-13 milioni più eventuali bonus, pronto il contratto quinquennale che con i bonus può portarlo a guadagnare una cifra vicina al milione e mezzo a stagione.

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