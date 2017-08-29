Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo

Il difensore italo-argentino e l'esterno turco sono stati più volte accostati alla Fiorentina

Il mercato sta per chiudersi ed in molti, sia sul fronte delle società che su quello dei giocatori (ed in particolare dei loro procuratori), si stanno affrettando al fine di strappare, in extremis, accordi vantaggiosi che possano soddisfare ambedue le parti. Fra questi ci sono anche alcuni calciatori finiti, nel corso dell'estate, anche nel mirino della Fiorentina: in particolare si tratta di Gabriel Paletta, attualmente di proprietà del Milan, ed Emre Mor, giovane talento del Borussia Dortmund.

Il difensore italo-argentino, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe ad un passo dalla Lazio ed a confermarlo ci sono anche le parole dell'agente: "Oggi incontrerò il Milan per capire se davvero lo vogliono liberare. Se la risposta sarà affermativa, incontrerò la Lazio per provare a chiudere con loro".

Il turco invece, dopo essere stato accostato a Fiorentina, Inter, Roma e Torino, sembra invece prossimo ad accasarsi al Celta Vigo.

Gianmarco Biagioni