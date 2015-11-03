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Notizie Paletta Fiorentina

Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo

29 agosto 2017 12:40

Corriere dello Sport, svolta Kalinic, il Milan dà alla Fiorentina Paletta per prendere il croato

11 agosto 2017 10:39

La Nazione, continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Paletta, pronto contratto di due anni per il difensore

09 agosto 2017 11:12

Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"

01 agosto 2017 15:55

Il Milan vuole liberarsi degli esuberi: Paletta è un'ipotesi concreta per i viola, mentre Bacca...

30 luglio 2017 23:14

Paletta prende tempo e aspetta la Fiorentina, ma il Torino non ci sta

30 luglio 2017 20:03

Pedullà: "Paletta vuole andare al Torino. Meglio Duvan Zapata di Simeone, Eysseric è viola"

28 luglio 2017 16:27

Tuttosport: il Torino chiama Paletta, ma lui vuole solo la Fiorentina

28 luglio 2017 12:13

Tuttosport, Pioli vuole esperienza per la difesa, Tonelli e Paletta i nomi piú caldi. Per l'attacco..

27 luglio 2017 10:18

Premium: Paletta non convocato per l'Europa, lascia Milanello in anticipo. Indizio sulla sua partenza...

26 luglio 2017 16:00

Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..

21 luglio 2017 11:11

Corriere fiorentino, la Fiorentina può prendere Paletta, il costo si aggira sui 3 milioni

16 luglio 2017 09:36

Criscitiello, la Fiorentina vuole prendere Paletta dal Milan, contatti in corso tra i due club

15 luglio 2017 13:49

Ag. Paletta: "Ho parlato con tante squadre, ma potrebbe anche rinnovare con il Milan"

13 giugno 2017 11:54

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