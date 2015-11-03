Notizie Paletta Fiorentina

Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo
29 agosto 2017 12:40
Corriere dello Sport, svolta Kalinic, il Milan dà alla Fiorentina Paletta per prendere il croato
11 agosto 2017 10:39
La Nazione, continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Paletta, pronto contratto di due anni per il difensore
09 agosto 2017 11:12
Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"
01 agosto 2017 15:55
Il Milan vuole liberarsi degli esuberi: Paletta è un'ipotesi concreta per i viola, mentre Bacca...
30 luglio 2017 23:14
Paletta prende tempo e aspetta la Fiorentina, ma il Torino non ci sta
30 luglio 2017 20:03
Pedullà: "Paletta vuole andare al Torino. Meglio Duvan Zapata di Simeone, Eysseric è viola"
28 luglio 2017 16:27
Tuttosport: il Torino chiama Paletta, ma lui vuole solo la Fiorentina
28 luglio 2017 12:13
Tuttosport, Pioli vuole esperienza per la difesa, Tonelli e Paletta i nomi piú caldi. Per l'attacco..
27 luglio 2017 10:18
Premium: Paletta non convocato per l'Europa, lascia Milanello in anticipo. Indizio sulla sua partenza...
26 luglio 2017 16:00
Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..
21 luglio 2017 11:11
Corriere fiorentino, la Fiorentina può prendere Paletta, il costo si aggira sui 3 milioni
16 luglio 2017 09:36
Criscitiello, la Fiorentina vuole prendere Paletta dal Milan, contatti in corso tra i due club
15 luglio 2017 13:49
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