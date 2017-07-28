Tuttosport: il Torino chiama Paletta, ma lui vuole solo la Fiorentina
Il Torino ha fretta e pretende una risposta da Paletta entro la giornata di oggi, il difensore però preferisce un'altra destinazione...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:13
Il Torino ha fretta e oggi pretenderà una risposta da Gabriel Paletta, ancora in attesa di una chiamata da parte della Fiorentina. Petrachi vorrebbe chiudere in tempi brevi, col giocatore che però pare intenzionato ad aspettare i viola, dando così priorità alla squadra di Pioli. Nel caso in cui in giornata non dovesse arrivare una risposta definitiva nei confronti dei granata, il club di Cairo cambierebbe obiettivo tornando a bussare alla porta del Napoli per Lorenzo Tonelli.
Fonte: Tuttosport