Criscitiello, la Fiorentina vuole prendere Paletta dal Milan, contatti in corso tra i due club
Già nel mese scorso era emersa questa indiscrezioni di mercato, oggi la conferma arriva dal giornalista Michele Criscitiello
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2017 13:49
Un'idea per la difesa della Fiorentina. Affondo per Gabriel Paletta del Milan. Secondo quanto appreso dal direttore di Tuttomercatoweb Michele Criscitiello, il club viola è in pressing per il difensore argentino. Contatti in corso. La Fiorentina ci prova per Paletta..