La Nazione, continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Paletta, pronto contratto di due anni per il difensore
Secondo quanto riporta La Nazione Paletta sarebbe un vero e proprio obiettivo di mercato per la società viola che sta cercando di portarlo a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 11:12
Arrivano conferme sui contratti fra Fiorentina e Milan per Gabriel Paletta. I viola sarebbero pronti a mettere sotto contratto subito l’italo-argentino, con accordo biennale o triennale, pagando il cartellino a un prezzo non elevato anche perché il difensore, alla fine della prossima stagione sarà in regime di svincolo e quindi libero a costo zero.
La Nazione