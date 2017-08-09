La Nazione, continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Paletta, pronto contratto di due anni per il difensore

Secondo quanto riporta La Nazione Paletta sarebbe un vero e proprio obiettivo di mercato per la società viola che sta cercando di portarlo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2017 11:12

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