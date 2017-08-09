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La Nazione, continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Paletta, pronto contratto di due anni per il difensore

Secondo quanto riporta La Nazione Paletta sarebbe un vero e proprio obiettivo di mercato per la società viola che sta cercando di portarlo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 11:12
La Nazione, continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Paletta, pronto contratto di due anni per il difensore -
Rassegna Stampa
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Arrivano conferme sui contratti fra Fiorentina e Milan per Gabriel Paletta. I viola sarebbero pronti a mettere sotto contratto subito l’italo-argentino, con accordo biennale o triennale, pagando il cartellino a un prezzo non elevato anche perché il difensore, alla fine della prossima stagione sarà in regime di svincolo e quindi libero a costo zero.

La Nazione

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