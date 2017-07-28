Pedullà: "Paletta vuole andare al Torino. Meglio Duvan Zapata di Simeone, Eysseric è viola"

Entro la fine della settimana prossima sarà completo il valzer delle punte. Anche il Torino su Zapata" così Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Vecino andrà all’Inter, ormai ci siamo. L’interesse viola per Duvan Zapata non è più timido, è un nome da tenere in considerazione per il post Kalinic. E’ l’ultimo weekend prima che le punte si accasino.

Zapata o Simeone? Prenderei il primo, per me ha il profilo dell’attaccante pronto a esplodere. A volte sente la pressione quando gioca titolare ma ha ottime caratteristiche. C’è concorrenza, lo vuole anche il Torino.

Paletta vuole il Torino Il giocatore preferisce il granata ma il tempo potrebbe giocare in favore dei viola che per ora è solo in secondo piano

Per Eysseric c'è accordo totale, occorre solo aspettare del tempo ma il giocatore sarà della Fiorentina

Politano in viola? Il Sassuolo lo valuta molto e per adesso non si muove da quella valutazione"