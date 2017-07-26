Premium: Paletta non convocato per l'Europa, lascia Milanello in anticipo. Indizio sulla sua partenza...
Secondo quanto riporta Mediaset Premium, Gabriel Paletta ha lasciato in anticipo il centro sportivo di Milanello, dove si stava allenando. Il difensore non è stato nemmeno convocato per il terzo turno...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 16:00
Secondo quanto riporta Mediaset Premium, Gabriel Paletta ha lasciato in anticipo il centro sportivo di Milanello, dove si stava allenando. Il difensore non è stato nemmeno convocato per il terzo turno preliminare di Europa League di domani, che vedrà il Milan opposto al Craiova. Indizio, dunque, di una sua imminente partenza? Sulle sue tracce, oltre alla Fiorentina, anche Torino e Genoa.