Premium: Paletta non convocato per l'Europa, lascia Milanello in anticipo. Indizio sulla sua partenza...

Secondo quanto riporta Mediaset Premium, Gabriel Paletta ha lasciato in anticipo il centro sportivo di Milanello, dove si stava allenando. Il difensore non è stato nemmeno convocato per il terzo turno...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2017 16:00

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