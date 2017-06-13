Ag. Paletta: "Ho parlato con tante squadre, ma potrebbe anche rinnovare con il Milan"

L'agente di Gabriel Paletta, Martin Guastadisegno, parla ai microfoni di TMW del futuro del suo assistito: "Stiamo parlando con diversi club, valutiamo tutto e per il momento non posso escludere nient...

L'agente di Gabriel Paletta, Martin Guastadisegno, parla ai microfoni di TMW del futuro del suo assistito: "Stiamo parlando con diversi club, valutiamo tutto e per il momento non posso escludere niente. Offerte? Abbiamo parlato con tante squadre, ma non c'è nulla da aggiungere per il momento".

E' certo quindi che lascerà il Milan?

"Allo stato attuale no. Dobbiamo parlare con il Milan, c'è anche la possibilità di rinnovare, ne stiamo parlando e in quel caso non partirebbe. Siamo a giugno, c'è ancora tantissimo tempo per il mercato".