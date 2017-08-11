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Corriere dello Sport, svolta Kalinic, il Milan dà alla Fiorentina Paletta per prendere il croato

Il Corriere dello Sport parla di svolta nella trattativa tra Milan e Fiorentina per Kalinic, in viola andrebbe così Paletta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 10:39
Corriere dello Sport, svolta Kalinic, il Milan dà alla Fiorentina Paletta per prendere il croato -
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Il Milan prepara l’assalto finale a Nikola Kalinic della Fiorentina, che ha da tempo detto sì al club rossonero. L’attaccante croato è l’opzione più calda per l’attacco milanista e dopo Ferragosto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Nell’affare con la Viola nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Gabriel Paletta, che può far comodo all’allenatore della Fiorentina Pioli.
Corriere dello Sport

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