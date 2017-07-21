Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..
Questa mattina il quotidiano sportivo Tuttosport fa un focus sul prossimo acquisto della Fiorentina. I nomi più caldi sono..
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 11:11
Questa mattina il quotidiano sportivo Tuttosport fa un focus sul prossimo acquisto della Fiorentina. Si parla infatti di un altro centrale difensivo che Corvino potrebbe regalare a Firenze. I nomi più caldi sono quelli di Goldaniga, classe 1993 in forza al Palermo e di Paletta, seguitissimo anche dal Torino. L'ultimo nome che ritorna è quello di Tonelli, calciatore a lungo seguito dai viola anche negli scorsi anni, attualmente in forza al Napoli