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Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..

Questa mattina il quotidiano sportivo Tuttosport fa un focus sul prossimo acquisto della Fiorentina. I nomi più caldi sono..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 11:11
Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda.. -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Tonelli
Paletta
Goldaniga
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Questa mattina il quotidiano sportivo Tuttosport fa un focus sul prossimo acquisto della Fiorentina. Si parla infatti di un altro centrale difensivo che Corvino potrebbe regalare a Firenze. I nomi più caldi sono quelli di Goldaniga, classe 1993 in forza al Palermo e di Paletta, seguitissimo anche dal Torino. L'ultimo nome che ritorna è quello di Tonelli, calciatore a lungo seguito dai viola anche negli scorsi anni, attualmente in forza al Napoli

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