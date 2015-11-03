Labaro Viola

Notizie Tonelli Fiorentina

Tonelli: "Da piccolo tifavo Fiorentina, ma non andavo allo stadio, preferivo il campetto"

06 maggio 2021 13:12

Giudice sportivo, Amrabat salta la Sampdoria. Uno squalificato anche per i blucerchiati

09 febbraio 2021 12:56

Tonelli della Sampdoria salta la gara con la Fiorentina. Era diffidato

07 febbraio 2021 14:41

Tonelli: "La Fiorentina ha fatto tre gol senza tirare in porta ma non vogliamo cercare alibi"

16 febbraio 2020 20:01

CorSport, oggi arriva Caceres. Contratto annuale con opzione sul secondo. Era lui la prima scelta

30 agosto 2019 09:29

Il Napoli chiede troppo per Tonelli. Il favorito resta Caceres, a breve si potrebbe chiudere

29 agosto 2019 10:45

La Fiorentina ha scartato Tonelli, non arriverà a Firenze. Scelto Caceres, ai dettagli la trattativa

28 agosto 2019 14:00

Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma...

28 agosto 2019 09:08

Pedullà: "La Fiorentina ha l'ok di De Paul ma per ora non vengono accettate valutazioni eccessive. In difesa Tonelli-Caceres..."

27 agosto 2019 16:06

Gazzetta, la Fiorentina è pronta a chiudere per Tonelli, nella casse del Napoli 7/8 milioni. Ma c'è concorrenza

27 agosto 2019 13:03

Ceccherini in uscita verso Brescia. Il suo sostituto potrebbe essere Tonelli del Napoli

26 agosto 2019 09:17

Tonelli presto sarà della Fiorentina. Già oggi potrebbe arrivare il contatto decisivo con i partenopei

24 agosto 2019 14:19

CorSport, Tonelli è quasi viola. Intesa con il Napoli sul prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze

20 agosto 2019 08:46

Tonelli nuovo nome per la difesa viola. La Fiorentina offre 5 milioni ma il Napoli ne chiede almeno 7

28 luglio 2019 10:08

Obiettivi: Djordjevic piace all'Atalanta mentre Tonelli è vicino al Chievo

30 agosto 2017 12:46

La Fiorentina ha chiesto Tonelli al Napoli, ma il Torino resta in vantaggio

30 luglio 2017 22:21

Tuttosport, Pioli vuole esperienza per la difesa, Tonelli e Paletta i nomi piú caldi. Per l'attacco..

27 luglio 2017 10:18

Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..

21 luglio 2017 11:11

Radio Kiss Kiss: "Corvino vuole Tonelli, ma il Torino è in vantaggio perché..."

12 giugno 2017 16:57

Sky Sport conferma: si fa di nuovo forte l'interesse della Fiorentina per Tonelli

05 maggio 2017 13:16

La rivoluzione viola passa anche dalla difesa: Tonelli, Murru e non solo...

03 maggio 2017 12:11

Clamoroso, Tonelli non si allena mai, il Napoli pensa di lasciarlo fuori dalla lista dei 25

21 agosto 2016 12:25

Tonelli sfuma per la Fiorentina. Il Napoli lo annuncia come primo acquisto

15 maggio 2016 10:46

Archivio

Esplora l'archivio di Tonelli

Sett. 18 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 7
Sett. 35 Sett. 34 Sett. 30
Sett. 35 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 24 Sett. 18
Sett. 33 Sett. 19