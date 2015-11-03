Notizie Tonelli Fiorentina

Tonelli: "Da piccolo tifavo Fiorentina, ma non andavo allo stadio, preferivo il campetto"
06 maggio 2021 13:12
Giudice sportivo, Amrabat salta la Sampdoria. Uno squalificato anche per i blucerchiati
09 febbraio 2021 12:56
Tonelli della Sampdoria salta la gara con la Fiorentina. Era diffidato
07 febbraio 2021 14:41
Tonelli: "La Fiorentina ha fatto tre gol senza tirare in porta ma non vogliamo cercare alibi"
16 febbraio 2020 20:01
CorSport, oggi arriva Caceres. Contratto annuale con opzione sul secondo. Era lui la prima scelta
30 agosto 2019 09:29
Il Napoli chiede troppo per Tonelli. Il favorito resta Caceres, a breve si potrebbe chiudere
29 agosto 2019 10:45
La Fiorentina ha scartato Tonelli, non arriverà a Firenze. Scelto Caceres, ai dettagli la trattativa
28 agosto 2019 14:00
Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma...
28 agosto 2019 09:08
Pedullà: "La Fiorentina ha l'ok di De Paul ma per ora non vengono accettate valutazioni eccessive. In difesa Tonelli-Caceres..."
27 agosto 2019 16:06
Gazzetta, la Fiorentina è pronta a chiudere per Tonelli, nella casse del Napoli 7/8 milioni. Ma c'è concorrenza
27 agosto 2019 13:03
Ceccherini in uscita verso Brescia. Il suo sostituto potrebbe essere Tonelli del Napoli
26 agosto 2019 09:17
Tonelli presto sarà della Fiorentina. Già oggi potrebbe arrivare il contatto decisivo con i partenopei
24 agosto 2019 14:19
CorSport, Tonelli è quasi viola. Intesa con il Napoli sul prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze
20 agosto 2019 08:46
Tonelli nuovo nome per la difesa viola. La Fiorentina offre 5 milioni ma il Napoli ne chiede almeno 7
28 luglio 2019 10:08
Obiettivi: Djordjevic piace all'Atalanta mentre Tonelli è vicino al Chievo
30 agosto 2017 12:46
La Fiorentina ha chiesto Tonelli al Napoli, ma il Torino resta in vantaggio
30 luglio 2017 22:21
Tuttosport, Pioli vuole esperienza per la difesa, Tonelli e Paletta i nomi piú caldi. Per l'attacco..
27 luglio 2017 10:18
Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..
21 luglio 2017 11:11
Radio Kiss Kiss: "Corvino vuole Tonelli, ma il Torino è in vantaggio perché..."
12 giugno 2017 16:57
Sky Sport conferma: si fa di nuovo forte l'interesse della Fiorentina per Tonelli
05 maggio 2017 13:16
La rivoluzione viola passa anche dalla difesa: Tonelli, Murru e non solo...
03 maggio 2017 12:11
Clamoroso, Tonelli non si allena mai, il Napoli pensa di lasciarlo fuori dalla lista dei 25
21 agosto 2016 12:25
Tonelli sfuma per la Fiorentina. Il Napoli lo annuncia come primo acquisto
15 maggio 2016 10:46
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