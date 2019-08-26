Ceccherini in uscita verso Brescia. Il suo sostituto potrebbe essere Tonelli del Napoli
Secondo La Nazione, Ceccherini potrebbe presto trasferirsi al Brescia. Per lui si erano proposte Spal e Getafe ma la prima squadra che si è fatta viva è proprio quella lombarda. Se il difensore italia...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 09:17
Secondo La Nazione, Ceccherini potrebbe presto trasferirsi al Brescia. Per lui si erano proposte Spal e Getafe ma la prima squadra che si è fatta viva è proprio quella lombarda. Se il difensore italiano se ne andrà la Fiorentina punta in prestito con diritto di riscatto Tonelli del Napoli.