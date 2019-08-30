CorSport, oggi arriva Caceres. Contratto annuale con opzione sul secondo. Era lui la prima scelta

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Martin Caceres oggi arriva a Firenze, saranno definiti i dettagli e firmati i contratti ma è un calciatore viola. L'accordo con l'uruguaiano è stato tro...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2019 09:29

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