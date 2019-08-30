CorSport, oggi arriva Caceres. Contratto annuale con opzione sul secondo. Era lui la prima scelta
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Martin Caceres oggi arriva a Firenze, saranno definiti i dettagli e firmati i contratti ma è un calciatore viola. L'accordo con l'uruguaiano è stato tro...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 09:29
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Martin Caceres oggi arriva a Firenze, saranno definiti i dettagli e firmati i contratti ma è un calciatore viola. L'accordo con l'uruguaiano è stato trovato sulla base di un anno di contratto più opzione sul secondo. Ha battuto la concorrenza di Lorenzo Tonelli ma per l'Aeroplanino l'ex difensore juventino è sempre stato la prima scelta.