Labaro Viola

CorSport, oggi arriva Caceres. Contratto annuale con opzione sul secondo. Era lui la prima scelta

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Martin Caceres oggi arriva a Firenze, saranno definiti i dettagli e firmati i contratti ma è un calciatore viola. L'accordo con l'uruguaiano è stato tro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 09:29
CorSport, oggi arriva Caceres. Contratto annuale con opzione sul secondo. Era lui la prima scelta -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Tonelli
Caceres
Condividi

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Martin Caceres oggi arriva a Firenze, saranno definiti i dettagli e firmati i contratti ma è un calciatore viola. L'accordo con l'uruguaiano è stato trovato sulla base di un anno di contratto più opzione sul secondo. Ha battuto la concorrenza di Lorenzo Tonelli ma per l'Aeroplanino l'ex difensore juventino è sempre stato la prima scelta.

 

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok