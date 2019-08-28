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Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma...

Secondo quanto riporta La Nazione Federico Ceccherini andrà in prestito secco fino a giugno 2020 al Brescia. Per Tonelli i viola vorrebbero un prestito, anche oneroso ma accompagnato da diritto di ris...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 09:08
Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma... -
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Secondo quanto riporta La Nazione Federico Ceccherini andrà in prestito secco fino a giugno 2020 al Brescia. Per Tonelli i viola vorrebbero un prestito, anche oneroso ma accompagnato da diritto di riscatto così da chiudere l'affare eventualmente tra un anno mentre il difensore vorrebbe un'operazione a titolo definitivo.

 

 

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