Ceccherini andrà in prestito secco al Brescia. I viola vorrebbero Tonelli in prestito con diritto di riscatto ma...
Secondo quanto riporta La Nazione Federico Ceccherini andrà in prestito secco fino a giugno 2020 al Brescia. Per Tonelli i viola vorrebbero un prestito, anche oneroso ma accompagnato da diritto di ris...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 09:08
Secondo quanto riporta La Nazione Federico Ceccherini andrà in prestito secco fino a giugno 2020 al Brescia. Per Tonelli i viola vorrebbero un prestito, anche oneroso ma accompagnato da diritto di riscatto così da chiudere l'affare eventualmente tra un anno mentre il difensore vorrebbe un'operazione a titolo definitivo.