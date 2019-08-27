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Pedullà: "La Fiorentina ha l'ok di De Paul ma per ora non vengono accettate valutazioni eccessive. In difesa Tonelli-Caceres..."

Queste le parole rilasciate dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: "I viola per ora non accettano le valutazioni eccessive, non sono disposti a pagare a caro prezzo il ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 16:06
Pedullà: "La Fiorentina ha l'ok di De Paul ma per ora non vengono accettate valutazioni eccessive. In difesa Tonelli-Caceres..." -
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Queste le parole rilasciate dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: "I viola per ora non accettano le valutazioni eccessive, non sono disposti a pagare a caro prezzo il cartellino del calciatore. Questo rallentamento c'è per evitare un rialzo. La Fiorentina ha l'ok di De Paul ma con l'Udinese non c'è l'accordo. Rodrigo guadagnerebbe in viola circa 2 milioni a stagione. La dirigenza gigliata sta pensando anche al fronte difensivo. Tonelli e Caceres sono i due nomi che vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto. Qualche esubero potrebbe essere piazzato in Francia. Il futuro di Simeone invece è sempre in bilico".

 

 

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