La rivoluzione viola passa anche dalla difesa: Tonelli, Murru e non solo...
La partenza di Gonzalo potrebbe rivoluzionare l'intero reparto difensivo
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2017 12:11
Lorenzo Tonelli torna a essere un nome accostato alla squadra viola: l’ex Empoli sarebbe il profilo gusto per sostituire il partente Gonzalo Rodriguez. Resta forte anche l’interesse per il cagliaritano Nicola Murru, giovane (22 anni, contratto in scadenza nel 2020): con circa tre milioni l’operazione potrebbe andare in porto. Attenzione infine anche a un ritorno di fiamma per Gian Marco Ferrari, difensore (classe ’92) del Crotone che Corvino non ha mai perso di vista.
Fonte: La Nazione