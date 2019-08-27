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Gazzetta, la Fiorentina è pronta a chiudere per Tonelli, nella casse del Napoli 7/8 milioni. Ma c'è concorrenza

La Fiorentina, nelle dinamiche del suo mercato, è ancora alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere in rosa. Nome caldo rimane quello di Lorenzo Tonelli per il quale, secondo l'edizione odier...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 13:03
Gazzetta, la Fiorentina è pronta a chiudere per Tonelli, nella casse del Napoli 7/8 milioni. Ma c'è concorrenza -
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La Fiorentina, nelle dinamiche del suo mercato, è ancora alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere in rosa. Nome caldo rimane quello di Lorenzo Tonelli per il quale, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra toscana sarebbe pronta a chiudere intorno a 7-8 milioni anche se, si legge, non sono da soli sul difensore classe '90 del Napoli.

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