La Fiorentina ha chiesto Tonelli al Napoli, ma il Torino resta in vantaggio

I viola vorrebbero il difensore per completare il reparto, ma il suo futuro sembra sempre più granata

La Fiorentina ha chiesto Tonelli al Napoli. I viola vorrebbero il difensore ex Empoli per completare il reparto, ma Tonelli sembra destinato al Torino. Per Chiesa, invece, la Fiorentina fa muro e l’affare non decolla. Il Torino frena su Zapata, con il Napoli che vuole quasi 20 milioni di euro. Intanto, l’ex viola Sepe sta per rinnovare fino al 2020, con ingaggio da 800 mila euro a stagione. Farà il secondo di Reina.

Fonte: Il Mattino