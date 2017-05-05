Sky Sport conferma: si fa di nuovo forte l'interesse della Fiorentina per Tonelli
I viola stanno monitorando con attenzione la situazione del difensore di proprietà del Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2017 13:16
Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che l'interesse della Fiorentina il difensore Lorenzo Tonelli, attualmente di proprietà del Napoli, si sia fatto nuovamente forte. I viola infatti starebbero seguendo da vicino la situazione del difensore partenopeo in vista di un'offensiva che potrebbe scatenarsi già nella prossima sessione di mercato.