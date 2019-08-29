Il Napoli chiede troppo per Tonelli. Il favorito resta Caceres, a breve si potrebbe chiudere
Secondo La Nazione il Napoli per Tonelli chiede circa 8 milioni, quindi una cifra che i viola ritengono troppo alta. Per questo motivo i dirigenti della Fiorentina restano su Caceres, sembra lui infat...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 10:45
Secondo La Nazione il Napoli per Tonelli chiede circa 8 milioni, quindi una cifra che i viola ritengono troppo alta. Per questo motivo i dirigenti della Fiorentina restano su Caceres, sembra lui infatti il favorito e l'operazione potrebbe chiudersi a breve.