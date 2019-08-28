La Fiorentina ha scartato Tonelli, non arriverà a Firenze. Scelto Caceres, ai dettagli la trattativa
La Fiorentina lima i dettagli della trattativa che porterà Martin Caceres, abbandonata la pista Tonelli che potrebbe restare in azzurro. Nella giornata di domani, Pradè resterà a Firenze per lavorare...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 14:00
La Fiorentina lima i dettagli della trattativa che porterà Martin Caceres, abbandonata la pista Tonelli che potrebbe restare in azzurro. Nella giornata di domani, Pradè resterà a Firenze per lavorare alle cessioni per poi entrare nel vivo negli ultimissimi giorni di mercato che coincideranno anche col weekend di campionato.
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