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La Fiorentina ha scartato Tonelli, non arriverà a Firenze. Scelto Caceres, ai dettagli la trattativa

La Fiorentina lima i dettagli della trattativa che porterà Martin Caceres, abbandonata la pista Tonelli che potrebbe restare in azzurro. Nella giornata di domani, Pradè resterà a Firenze per lavorare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 14:00
La Fiorentina ha scartato Tonelli, non arriverà a Firenze. Scelto Caceres, ai dettagli la trattativa -
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La Fiorentina lima i dettagli della trattativa che porterà Martin Caceres, abbandonata la pista Tonelli che potrebbe restare in azzurro. Nella giornata di domani, Pradè resterà a Firenze per lavorare alle cessioni per poi entrare nel vivo negli ultimissimi giorni di mercato che coincideranno anche col weekend di campionato.

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