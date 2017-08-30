Obiettivi: Djordjevic piace all'Atalanta mentre Tonelli è vicino al Chievo

Sia l'attaccante della Lazio che il difensore di proprietà del Napoli sono stati più volte accostati alla Fiorentina

Mancano meno di due giorni alla chiusura della sessione di mercato estivo e sono molte le società che ancora si stanno muovendo al fine di mettere a segno colpi last minute. Fra i tanti nomi caldi in queste battute conclusive ci sono anche alcuni giocatori più volte accostati alla Fiorentina: ossia Lorenzo Tonelli, attualmente sotto contratto con il Napoli, e Filip Djordjevic, di proprietà della Lazio.

Infatti, stando a quanto riportato dal Corriere di Verona, pare che il difensore, una volta saltato l'accordo con la Sampdoria, sia finito proprio nel mirino del Chievo, che vorrebbero assicurarsi le sue prestazione allo scopo di rinforzare il pacchetto arretrato.

Discorso a parte per l'attaccante serbo che, dopo essere stato accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi, potrebbe, come riportato da Sky Sport, accasarsi all'Atalanta.

Gianmarco Biagioni