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Tuttosport, Pioli vuole esperienza per la difesa, Tonelli e Paletta i nomi piú caldi. Per l'attacco..

Questa mattina sul quotidiano sportivo Tuttosport si parla di Fiorentina. Per la difesa Pioli vorrebbe esperienza e i nomi caldi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 10:18
Tuttosport, Pioli vuole esperienza per la difesa, Tonelli e Paletta i nomi piú caldi. Per l'attacco.. -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Tonelli
Paletta
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Questa mattina sulle pagine del quotidiano sportivo Tuttosport si parla anche di Fiorentina, in fattispecie della difesa. Secondo il giornale, Pioli vorrebbe fortemente un difensore con esperienza, che giochi da anni nel campionato italiano. I nomi caldi infatti, sono quelli di Tonelli Paletta. 

In attacco invece, è sempre forte il nome di Jesè Rodriguez del PSG e di Matteo Politano del Sassuolo

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