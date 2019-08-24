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Tonelli presto sarà della Fiorentina. Già oggi potrebbe arrivare il contatto decisivo con i partenopei

Secondo Il Mattino Lorenzo Tonelli presto sarà della Fiorentina. Il contatto decisivo per il suo passaggio potrebbe esserci già oggi vista la sfida tra i partenopei ed i viola. Era seguito anche da Sa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 14:19
Tonelli presto sarà della Fiorentina. Già oggi potrebbe arrivare il contatto decisivo con i partenopei -
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Secondo Il Mattino Lorenzo Tonelli presto sarà della Fiorentina. Il contatto decisivo per il suo passaggio potrebbe esserci già oggi vista la sfida tra i partenopei ed i viola. Era seguito anche da Sassuolo, Parma e Brescia ma sembra che i gigliati hanno superato la concorrenza.

 

 

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