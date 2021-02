Giudice sportivo, Amrabat salta la Sampdoria. Uno squalificato anche per i blucerchiati

Il giudice sportivo ha comunicato gli squalificati per il prossimo turno della Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina, purtroppo si registra la presenza di un turno di squalifica per Amrabat che ha rimediato il quinto cartellino giallo. Alla Sampdoria invece, prossimo avversario viola, mancherà per lo stesso motivo il centrale di difesa Tonelli.

