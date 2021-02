Corriere dello Sport, Castrovilli ora a caccia di un gol, poi il prolungamento del contratto

Di nuovo al centro della manovra pronto a metterci qualità e pure sostanza, lui che in avvio di stagione era stato persino il capocannoniere della squadra, con quattro reti e un assist nelle prime 5 giornate. Gaetano Castrovilli, archiviato turno di squalifica per il rosso diretto rimediato col Torino, aspetta solo di riavvolgere il nastro. Sogna di essere lui l’uomo della rinascita, lui che in campo sa come incantare gli avversari. Con Prandelli Gaetano non ha mai festeggiato un gol ed è per questo che a Genova punta ad accendersi in via definitiva i riflettori addosso. Non tanto per tornare a discutere di prolungamento di contratto – lo si farà quando la classifica sarà cristallizzata -, quanto semmai per ricominciare a mandare messaggi nemmeno troppo in codice al Ct azzurro Roberto Mancini. Lo scrive il Corriere dello Sport.

