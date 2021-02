Corriere dello Sport, Pezzella insegue il gol, la Sampdoria è la sua vittima preferita in Serie A

Arriva la sfida contro il bersaglio preferito e l’occasione è ghiotta per riprendersi tutto, a cominciare dalla fiducia massima. German Pezzella punta la Sampdoria che è la formazione contro cui in carriera ha realizzato più gol in Serie A ovvero due dei sette totali e vuole prendere bene la mira, di piedi o di testa. Certo il capitano non è un attaccante ma poter esultare per una rete ha sempre un sapore speciale perchè se ai centravanti il gol è richiesto per i difensori è un bonus più che gradito. Lo riporta il Corriere dello Sport.

