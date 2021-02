Tuttosport, Fiorentina in attesa: filtra ottimismo per Ribery, si aspetta il ricorso per Milenkovic

C’è ottimismo in casa viola per il recupero di Ribery contro la Samp, prima di un trittico di gare decisive per la Fiorentina in chiave salvezza: oggi alla ripresa degli allenamenti test per il francese out con l’Inter per fastidi muscolari. Intanto c’è attesa anche per il ricorso contro i 2 turni di squalifica a Milenkovic. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, FIORENTINA, DA MARZO SI INIZIA A PROGRAMMARE IL FUTURO: RINNOVI E PROLUNGAMENTI DA VALUTARE