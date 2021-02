Repubblica, Fiorentina, da marzo si inizia a programmare il futuro: rinnovi e prolungamenti da valutare

La Fiorentina dovrà fare il pieno di punti per poi affrontare il mese di marzo che sarà cruciale anche e soprattutto in vista della programmazione futura. Sul tavolo i rinnovi più delicati, quelli strategici, il destino del ds Pradè e dell’allenatore Prandelli. E’ bene assicurarsi prima una serenità di classifica per discutere al meglio delle ambizioni future dei viola. Anche per questo le prossime tre gare saranno cruciali. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, VIVIANO: “SAMP-FIORENTINA? VIOLA CON PIÙ PRESSIONE. DRAGOWSKI? ME LO TERREI STRETTO”