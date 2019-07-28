Tonelli nuovo nome per la difesa viola. La Fiorentina offre 5 milioni ma il Napoli ne chiede almeno 7

Secondo quanto scrive La Repubblica, la Fiorentina si sta muovendo per completare la sua difesa infatti non c'è soltanto l'interesse per Pol Lirola. Pezzella per meno di 20 milioni non sarà ceduto ma...

Secondo quanto scrive La Repubblica, la Fiorentina si sta muovendo per completare la sua difesa infatti non c'è soltanto l'interesse per Pol Lirola. Pezzella per meno di 20 milioni non sarà ceduto ma dopo la partenza direzione Brasile di Vitor Hugo i viola oltre al solito Bonifazi seguono anche Tonelli del Napoli. L'offerta viola è stata di 5 milioni ma i partenopei ne chiedono più di 7.