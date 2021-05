Tonelli: “Da piccolo tifavo Fiorentina, ma non andavo allo stadio, preferivo il campetto”

A Il Secolo XIX il difensore della Samp Lorenzo Tonelli ha ripercorso brevemente la sua vita parlando anche del suo tifo da ragazzo:

” Io tifoso viola? Confermo. Mio nonno e mio zio erano sfegatati per la Viola, ma quando mi proponevano di andare allo stadio io rispondevo sempre di no. Preferivo andare a giocare io al campetto piuttosto che guardare gli altri. Così non ho guardato una partita dei grandi fino a 18 anni”.

