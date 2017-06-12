Radio Kiss Kiss: "Corvino vuole Tonelli, ma il Torino è in vantaggio perché..."
Secondo Radio Kiss Kiss Pantaleo Corvino vorrebbe completare la difesa viola con l'acquisto di Lorenzo Tonelli dal Napoli, vecchia fiamma della viola. Sul giocatore c'è forte tuttavia la concorrenza d...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 16:57
Secondo Radio Kiss Kiss Pantaleo Corvino vorrebbe completare la difesa viola con l'acquisto di Lorenzo Tonelli dal Napoli, vecchia fiamma della viola. Sul giocatore c'è forte tuttavia la concorrenza del Torino, che ancora aspetta il pagamento dell'ultima rata di Maksimovic da parte dei partenopei, il che potrebbe rappresentare un vantaggio non da poco.