CorSport, Tonelli è quasi viola. Intesa con il Napoli sul prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze
Il nuovo centrale difensivo con esperienza per i viola potrebbe essere Lorenzo Tonelli. Secondo Il Corriere dello Sport, l'affare è vicino alla conclusione. Dopo l'intesa con il Napoli sulla base di u...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 08:46
Il nuovo centrale difensivo con esperienza per i viola potrebbe essere Lorenzo Tonelli. Secondo Il Corriere dello Sport, l'affare è vicino alla conclusione. Dopo l'intesa con il Napoli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze c'è ancora da limare qualcosa tra le squadre. Sembra che la chiusura sia molto vicina.