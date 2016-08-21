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Clamoroso, Tonelli non si allena mai, il Napoli pensa di lasciarlo fuori dalla lista dei 25

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Clamoroso, Tonelli non si allena mai, il Napoli pensa di lasciarlo fuori dalla lista dei 25

Redazione

21 Agosto · 12:25

Aggiornamento: 21 Agosto 2016 · 12:25

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Che fosse un caso, era ormai chiaro a tutti. Sin da Dimaro. Lorenzo Tonelli non sta bene, si è allenato al massimo due giorni. Le sue condizioni non migliorano e sono più gravi del previsto. A dispetto di quel che si dice, il Napoli è molto arrabbiato con l’Empoli. La società azzurra era sì a conoscenza del problema ma ha il sospetto, più che sospetto, che l’Empoli non abbia detto tutta la verità. Sta di fatto che il calciatore lavora a parte da un mese e mezzo. E oggi la Gazzetta dello Sport scrive che l’ex difensore dell’Empoli potrebbe essere escluso dalla lista serie A. Insomma, se così fosse, vuol dire che il Napoli ritien il calciatore irrecuperabile. E a questo punto si aprirebbe anche una battaglia legale con la società toscana.

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