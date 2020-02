Il difensore della Sampdoria, Lorenzo Tonelli, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb sulla sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina: “Cosa è successo? È successo che abbiamo subito 5 gol in casa nostra e non deve più succedere. È sbagliato dare questo segnale di fragilità. Certo, la Fiorentina ha fatto 3 gol senza neanche tirare in porta, però non vogliamo cercare alibi. Adesso dobbiamo cercare di accantonare questa sconfitta, farne tesoro per migliorare, ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e ripartire perché ogni giornata può essere diversa e cambiare tutto. Non guardiamo la classifica, perché altrimenti si può iniziare a perdere fiducia. Cosa dico ai tifosi? So che è difficile accettare una figuraccia del genere, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. L’obiettivo è quello comune, salvare questa squadra. Bisogna rimanere uniti anche se è difficile perché una brutta figura non si accetta così facilmente, ma è un momento particolare e spero che il pubblico ci dia una mano”.