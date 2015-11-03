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Notizie Goldaniga Fiorentina

CorSport, Biraschi del Genoa e Goldaniga del Sassuolo sono nel mirino della Fiorentina

18 marzo 2020 11:35

Tuttosport, Fiorentina su Dell’Orco e Goldaniga del Sassuolo ora in prestito

28 gennaio 2020 11:04

Nazione, Goldaniga, Dell'Orco e Igor sono i tre difensori seguiti dalla Fiorentina

27 gennaio 2020 11:01

CorSport, Fiorentina a caccia di un difensore: Goldaniga o Pisacane i due nomi

26 gennaio 2020 10:40

Iachini vuole Goldaniga per la difesa. Cutrone vicino, si lavora per Duncan e Bonifazi

03 gennaio 2020 18:59

Goldaniga: "In passato ci sono stati dei contatti con la Fiorentina, ma ora sto bene qui"

03 dicembre 2017 18:55

Tuttosport, Corvino vuole portare a Firenze un altro difensore. Ecco i nomi più caldi della sua agenda..

21 luglio 2017 11:11

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