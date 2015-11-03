Notizie Goldaniga Fiorentina

CorSport, Biraschi del Genoa e Goldaniga del Sassuolo sono nel mirino della Fiorentina
18 marzo 2020 11:35
Tuttosport, Fiorentina su Dell’Orco e Goldaniga del Sassuolo ora in prestito
28 gennaio 2020 11:04
Nazione, Goldaniga, Dell'Orco e Igor sono i tre difensori seguiti dalla Fiorentina
27 gennaio 2020 11:01
CorSport, Fiorentina a caccia di un difensore: Goldaniga o Pisacane i due nomi
26 gennaio 2020 10:40
Iachini vuole Goldaniga per la difesa. Cutrone vicino, si lavora per Duncan e Bonifazi
03 gennaio 2020 18:59
Goldaniga: "In passato ci sono stati dei contatti con la Fiorentina, ma ora sto bene qui"
03 dicembre 2017 18:55
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