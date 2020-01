Fiorentina al lavoro sul mercato. Kevin Bonifazi del Torino è un obiettivo concreto per la difesa e le parti vorrebbero chiudere già la prossima settimana. Contatti in corso, sensazioni molto positive. Ma non è l’unico nome perché in viola potrebbero arrivare due difensori: si valuta Edoardo Goldaniga, che Iachini conosce bene avendolo allenato già a Palermo e Sassuolo. La Fiorentina ci pensa.

Per i viola la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per Alfred Duncan. In attacco si lavora al prestito con diritto di riscatto per Patrick Cutrone. Ma vanno limati ancora alcuni dettagli, i contatti riprenderanno da martedì prossimo. La Fiorentina si muove, tra campo e mercato. Goldaniga e Bonifazi le idee per la difesa, Duncan per il centrocampo e Cutrone per l’attacco. E Beppe Iachini intanto studia le mosse per il Bologna…

Tuttomercatoweb.com