Non è un caso che nel mirino sia finito Davide Biraschi, con un passato nelle giovanili azzurre, e di proprietà del Genoa. Per altro, il club del presidente Preziosi non ha mollato la presa sul viola Federico Ceccherini, uno che il tecnico subentrato sotto la Lanterna ha conosciuto molto bene in passato e ha messo nella lista dei desideri. Sempre tra i rossoblù (ma il contratto è di proprietà del Sassuolo), attenzione poi alla candidatura di Edoardo Goldaniga, corteggiato in maniera importante anche nell’ultima sessione di trattative. Lo riporta Il Corriere dello Sport.