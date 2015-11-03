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Notizie Biraschi Fiorentina

Tuttosport, Fiorentina forte su Biraschi: il Genoa tiene duro, è un loro punto di riferimento

07 maggio 2020 14:57

CorSport, Biraschi del Genoa e Goldaniga del Sassuolo sono nel mirino della Fiorentina

18 marzo 2020 11:35

Mercato bloccato dal Coronavirus: De Paul, Berardi, Biraschi e non solo nel mirino dei viola

17 marzo 2020 12:28

Gazzetta, spunta l'idea di scambio: Biraschi verso Firenze e Ceccherini al Genoa?

15 marzo 2020 12:30

Il Napoli espugna il pantano di Marassi: 1-2 al Genoa. A Kouame rispondono Ruiz ed una sfortunata autorete

10 novembre 2018 23:31

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