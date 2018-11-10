Il Napoli espugna il pantano di Marassi: 1-2 al Genoa. A Kouame rispondono Ruiz ed una sfortunata autorete
Un’illusione rossoblu, la sospensione, e la rimonta azzurra: 1-2 a Marassi tra Genoa e Napoli nel posticipo del sabato dove a Kouamé hanno risposto, dopo la sospensione della gara per via della moment...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 23:31
Un’illusione rossoblu, la sospensione, e la rimonta azzurra: 1-2 a Marassi tra Genoa e Napoli nel posticipo del sabato dove a Kouamé hanno risposto, dopo la sospensione della gara per via della momentanea impraticabilità del campo, Fabian Ruiz ed un’autorete di Biraschi. In classifica il Napoli si avvicina momentaneamente alla Juventus capolista a -3. Il Genoa rimane a 14 a tre lunghezze dalla Fiorentina.