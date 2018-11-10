Il Napoli espugna il pantano di Marassi: 1-2 al Genoa. A Kouame rispondono Ruiz ed una sfortunata autorete

Un’illusione rossoblu, la sospensione, e la rimonta azzurra: 1-2 a Marassi tra Genoa e Napoli nel posticipo del sabato dove a Kouamé hanno risposto, dopo la sospensione della gara per via della moment...

A cura di Redazione Labaroviola 10 novembre 2018 23:31

Condividi