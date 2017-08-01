Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"

Emre Mor e Eysseric sono prossimi ad arrivare alla corte di Pioli. Duvan Zapata e Paletta hanno scelto il Torino" così Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina è molto avanti nell’operazione Emre Mor, il talento del ragazzo non è in discussione. Il Borussia sta lavorando anche sul caso Aubameyang, hanno diverse situazioni aperte. Con i bonus si arriva ai 15 milioni complessivi che la Fiorentina darà al Borussia, l’ingaggio del ragazzo sarà di circa un milione e quattrocentomila. Un paio di giocatori per Pioli arriveranno a breve. I nomi più caldi ora sono Eysseric ed Emre Mor. Paletta e Duvan Zapata hanno scelto il Torino"