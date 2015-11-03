Notizie Duvan Zapata Fiorentina

Zapata era obiettivo della Fiorentina? Lui smentisce: "Torino unica squadra fortemente interessata a me"
13 settembre 2023 18:28
Duvan Zapata, sentite l'agente: "In estate valuteremo tutte le offerte congrue. Se accetterebbe la Fiorentina? Vedremo a tempo debito"
27 febbraio 2023 17:22
Il miglior risultato per la Fiorentina, Atalanta-Lazio finisce 2-2, pari di De Roon al 94'
30 ottobre 2021 17:16
Qualcuno adesso spieghi alla Fiorentina il motivo per cui Zapata non è stato espulso. Simulazione e graziato dall'arbitro nel primo tempo
08 febbraio 2020 17:52
Ag. Zapata: "Spero che Duvan vada al Torino, questa è la sua volontà"
02 agosto 2017 13:12
Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"
01 agosto 2017 15:55
Duvan Zapata ha scelto il Torino, il suo agente: "Spera che venga acquistato dai granata"
01 agosto 2017 11:29
Pedullà: "Duvan Zapata non è destinato alla Fiorentina. Pioli ha chiesto un altro tipo di attaccante"
31 luglio 2017 15:17
Corriere dello Sport, Corvino convinto da Duvan Zapata, Fiorentina pronta a offrire 14 milioni al Napoli
23 luglio 2017 13:00
Corriere dello Sport, Corvino pensa al doppio colpo in attacco per la Fiorentina, Simeone e Duvan Zapata
21 luglio 2017 10:37
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