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Notizie Duvan Zapata Fiorentina

Zapata era obiettivo della Fiorentina? Lui smentisce: "Torino unica squadra fortemente interessata a me"

13 settembre 2023 18:28

Duvan Zapata, sentite l'agente: "In estate valuteremo tutte le offerte congrue. Se accetterebbe la Fiorentina? Vedremo a tempo debito"

27 febbraio 2023 17:22

Il miglior risultato per la Fiorentina, Atalanta-Lazio finisce 2-2, pari di De Roon al 94'

30 ottobre 2021 17:16

Qualcuno adesso spieghi alla Fiorentina il motivo per cui Zapata non è stato espulso. Simulazione e graziato dall'arbitro nel primo tempo

08 febbraio 2020 17:52

Ag. Zapata: "Spero che Duvan vada al Torino, questa è la sua volontà"

02 agosto 2017 13:12

Pedullà: "Emre Mor alla Fiorentina per 15 milioni, al calciatore 1 milione e mezzo a stagione"

01 agosto 2017 15:55

Duvan Zapata ha scelto il Torino, il suo agente: "Spera che venga acquistato dai granata"

01 agosto 2017 11:29

Pedullà: "Duvan Zapata non è destinato alla Fiorentina. Pioli ha chiesto un altro tipo di attaccante"

31 luglio 2017 15:17

Corriere dello Sport, Corvino convinto da Duvan Zapata, Fiorentina pronta a offrire 14 milioni al Napoli

23 luglio 2017 13:00

Corriere dello Sport, Corvino pensa al doppio colpo in attacco per la Fiorentina, Simeone e Duvan Zapata

21 luglio 2017 10:37

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